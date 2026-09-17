Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Rentable Home Depot-Anlage? 17.09.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Home Depot-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Home Depot-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Home Depot-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Home Depot-Anteile 126,11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,930 Home Depot-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 302,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 398,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 139,85 Prozent vermehrt.

Home Depot erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 304,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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