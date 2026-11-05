Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Lohnende Home Depot-Investition?
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05.11.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Home Depot-Papier statt. Der Schlusskurs der Home Depot-Aktie betrug an diesem Tag 368,40 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Home Depot-Aktie investierten, hätten nun 27,144 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 355,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 648,21 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 648,21 USD, was einer negativen Performance von 3,52 Prozent entspricht.
Alle Home Depot-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 332,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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