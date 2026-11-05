Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Home Depot-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Home Depot-Papier statt. Der Schlusskurs der Home Depot-Aktie betrug an diesem Tag 368,40 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Home Depot-Aktie investierten, hätten nun 27,144 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 355,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 648,21 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 648,21 USD, was einer negativen Performance von 3,52 Prozent entspricht.

Alle Home Depot-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 332,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at