Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Home Depot von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Home Depot-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Home Depot-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 315,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Home Depot-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,669 Home Depot-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Home Depot-Aktie auf 310,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 835,64 USD wert. Damit wäre die Investition um 1,64 Prozent gesunken.

Home Depot markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 300,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at