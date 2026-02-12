Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Home Depot eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Home Depot-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 407,14 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,246 Home Depot-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,96 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Anteils am 11.02.2026 auf 390,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 4,04 Prozent vermindert.

Der Home Depot-Wert an der Börse wurde auf 388,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at