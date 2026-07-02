Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Home Depot-Anlage unter der Lupe
|
02.07.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Home Depot von vor einem Jahr eingebracht
Home Depot-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Home Depot-Aktie bei 371,85 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 26,893 Home Depot-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.07.2026 auf 350,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 434,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,65 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Home Depot eine Börsenbewertung in Höhe von 353,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot
|
02.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Home Depot von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.06.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
30.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones im Aufwind (finanzen.at)
|
30.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)