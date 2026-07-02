Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Home Depot-Anlage unter der Lupe 02.07.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Home Depot von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Home Depot-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Home Depot-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Home Depot-Aktie bei 371,85 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 26,893 Home Depot-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.07.2026 auf 350,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 434,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,65 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Home Depot eine Börsenbewertung in Höhe von 353,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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