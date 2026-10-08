Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Home Depot-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Home Depot-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Home Depot-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 334,34 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,991 Home Depot-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (285,77 USD), wäre das Investment nun 854,73 USD wert. Mit einer Performance von -14,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Home Depot betrug jüngst 285,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at