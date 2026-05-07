Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Home Depot-Performance im Blick
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07.05.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Home Depot-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Home Depot-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 362,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,276 Home Depot-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 323,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 89,06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10,94 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Home Depot eine Börsenbewertung in Höhe von 314,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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