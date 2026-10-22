Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Rentable Home Depot-Anlage? 22.10.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Home Depot-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Home Depot-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Home Depot-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Home Depot-Aktie an diesem Tag bei 388,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,257 Home Depot-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,76 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 21.10.2026 auf 314,14 USD belief. Mit einer Performance von -19,24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 313,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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