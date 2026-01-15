Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Home Depot-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 15.01.2025 wurde das Home Depot-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Home Depot-Papier an diesem Tag 406,09 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 24,625 Home Depot-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Home Depot-Aktie auf 375,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 257,80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 7,42 Prozent verkleinert.

Home Depot wurde am Markt mit 377,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at