Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Home Depot-Investition
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04.06.2026 16:04:03
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Home Depot von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Home Depot-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 372,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,685 Home Depot-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Home Depot-Aktie auf 312,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 840,41 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 840,41 USD, was einer negativen Performance von 15,96 Prozent entspricht.
Home Depot wurde jüngst mit einem Börsenwert von 311,29 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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