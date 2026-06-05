Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Honeywell-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Honeywell-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Honeywell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Honeywell-Aktie an diesem Tag 185,93 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,785 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (217,64 USD), wäre das Investment nun 11 705,69 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 17,06 Prozent gleich.

Insgesamt war Honeywell zuletzt 140,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at