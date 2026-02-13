Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Honeywell-Investition
|
13.02.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Honeywell-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Honeywell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Honeywell-Anteile betrug an diesem Tag 191,76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,215 Honeywell-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 250,66 USD, da sich der Wert eines Honeywell-Papiers am 12.02.2026 auf 239,83 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25,07 Prozent.
Der Börsenwert von Honeywell belief sich zuletzt auf 154,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
