Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Honeywell-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Honeywell-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Honeywell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Honeywell-Anteile betrug an diesem Tag 191,76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,215 Honeywell-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 250,66 USD, da sich der Wert eines Honeywell-Papiers am 12.02.2026 auf 239,83 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25,07 Prozent.

Der Börsenwert von Honeywell belief sich zuletzt auf 154,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at