Honeywell Aktie

Honeywell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Honeywell-Investition 13.02.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Honeywell-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Honeywell-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Honeywell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Honeywell-Anteile betrug an diesem Tag 191,76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,215 Honeywell-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 250,66 USD, da sich der Wert eines Honeywell-Papiers am 12.02.2026 auf 239,83 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25,07 Prozent.

Der Börsenwert von Honeywell belief sich zuletzt auf 154,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Honeywell

mehr Nachrichten