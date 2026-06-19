Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Profitabler Honeywell-Einstieg?
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19.06.2026 16:04:09
Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Honeywell-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Honeywell-Anteile 104,07 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,609 Honeywell-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 200,60 USD, da sich der Wert eines Honeywell-Anteils am 18.06.2026 auf 229,01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,06 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Honeywell belief sich jüngst auf 145,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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