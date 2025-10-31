Honeywell Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Honeywell-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 164,95 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Honeywell-Aktie investiert, befänden sich nun 60,624 Honeywell-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (200,11 USD), wäre die Investition nun 12 131,56 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 21,32 Prozent.
Am Markt war Honeywell jüngst 126,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
