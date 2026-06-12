Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Honeywell gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Honeywell-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Honeywell-Anteile 212,33 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,471 Honeywell-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,20 USD, da sich der Wert einer Honeywell-Aktie am 11.06.2026 auf 219,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,20 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Honeywell bezifferte sich zuletzt auf 130,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at