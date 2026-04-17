Honeywell Aktie

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WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

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Lukratives Honeywell-Investment? 17.04.2026 16:04:41

Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Honeywell gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Honeywell-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Honeywell-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 218,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,569 Honeywell-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 048,05 USD, da sich der Wert einer Honeywell-Aktie am 16.04.2026 auf 229,38 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 048,05 USD, was einer positiven Performance von 4,81 Prozent entspricht.

Insgesamt war Honeywell zuletzt 148,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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