Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Honeywell-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Honeywell-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 30.01.2016 wurde das Honeywell-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 92,65 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, hätte er nun 107,936 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 527,38 USD, da sich der Wert eines Honeywell-Papiers am 29.01.2026 auf 227,24 USD belief. Damit wäre die Investition 145,27 Prozent mehr wert.

Honeywell markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 137,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

