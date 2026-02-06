Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Honeywell von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Honeywell eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.02.2025 wurde das Honeywell-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Honeywell-Anteile bei 197,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Honeywell-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,505 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 233,85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 118,20 USD wert. Damit wäre die Investition 18,20 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Honeywell einen Börsenwert von 148,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at