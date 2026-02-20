Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Honeywell-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Honeywell-Aktie statt. Der Schlusskurs der Honeywell-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 191,94 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Honeywell-Aktie investiert, befänden sich nun 52,099 Honeywell-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 543,86 USD, da sich der Wert eines Honeywell-Papiers am 19.02.2026 auf 240,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,44 Prozent angezogen.

Honeywell markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 153,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at