Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Honeywell von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Honeywell-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Honeywell-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 98,61 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Honeywell-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,141 Honeywell-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 1 978,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 195,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 97,85 Prozent erhöht.

Insgesamt war Honeywell zuletzt 123,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at