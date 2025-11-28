Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Honeywell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Honeywell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Honeywell-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Honeywell-Aktie bei 209,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Honeywell-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,478 Honeywell-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (189,99 USD), wäre die Investition nun 90,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,27 Prozent verringert.

Am Markt war Honeywell jüngst 120,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at