Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Performance im Blick
|
28.11.2025 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Honeywell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Honeywell-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Honeywell-Aktie bei 209,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Honeywell-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,478 Honeywell-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (189,99 USD), wäre die Investition nun 90,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,27 Prozent verringert.
Am Markt war Honeywell jüngst 120,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywellmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Honeywell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
21.11.25