IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|IBM-Ausschüttung
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29.04.2026 16:36:36
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IBM Anlegern eine Freude
Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM am 28.04.2026 eine Dividende in Höhe von 6,71 USD beschlossen. Damit wurde das Niveau der IBM-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,600 Prozent nach oben angepasst. Die gesamte Dividendenausschüttung von IBM beläuft sich auf 6,26 Mrd. USD. Damit wurde das Niveau der IBM-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 1,76 Prozent nach oben angepasst.
IBM-Ausschüttungsrendite
Am Tag der Hauptversammlung ging der IBM-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 233,04 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 weist die IBM-Aktie eine Dividendenrendite von 2,27 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 3,03 Prozent.
Vergleich von IBM-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von IBM via New York 84,82 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 92,24 Prozent besser entwickelt als der IBM-Kurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Aktie IBM
Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 6,75 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,90 Prozent ansteigen.
IBM-Fundamentaldaten
Die Börsenbewertung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens IBM beträgt aktuell 214,139 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von IBM beläuft sich aktuell auf 26,53. Im Jahr 2025 erzielte IBM einen Umsatz von 67,536 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 11,17 USD.
Redaktion finanzen.at
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