IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IBM-Ausschüttung 29.04.2026 16:36:36

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IBM Anlegern eine Freude

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IBM Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich IBM-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM am 28.04.2026 eine Dividende in Höhe von 6,71 USD beschlossen. Damit wurde das Niveau der IBM-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,600 Prozent nach oben angepasst. Die gesamte Dividendenausschüttung von IBM beläuft sich auf 6,26 Mrd. USD. Damit wurde das Niveau der IBM-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 1,76 Prozent nach oben angepasst.

IBM-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der IBM-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 233,04 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 weist die IBM-Aktie eine Dividendenrendite von 2,27 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 3,03 Prozent.

Vergleich von IBM-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von IBM via New York 84,82 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 92,24 Prozent besser entwickelt als der IBM-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie IBM

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 6,75 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,90 Prozent ansteigen.

IBM-Fundamentaldaten

Die Börsenbewertung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens IBM beträgt aktuell 214,139 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von IBM beläuft sich aktuell auf 26,53. Im Jahr 2025 erzielte IBM einen Umsatz von 67,536 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 11,17 USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

mehr Nachrichten