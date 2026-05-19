IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Profitabler IBM-Einstieg?
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19.05.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das IBM-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die IBM-Aktie an diesem Tag 127,26 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,579 IBM-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IBM-Aktie auf 222,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 503,54 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,04 Prozent zugenommen.
IBM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 205,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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