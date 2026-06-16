Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen IBM-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden IBM-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die IBM-Aktie an diesem Tag 137,48 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die IBM-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,727 IBM-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.06.2026 auf 268,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 95,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 256,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at