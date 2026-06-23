Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IBM-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die IBM-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 138,18 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IBM-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,237 IBM-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 825,29 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 22.06.2026 auf 252,22 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 82,53 Prozent vermehrt.

IBM wurde am Markt mit 233,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at