IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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IBM-Investmentbeispiel 21.07.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IBM-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Der Schlusskurs der IBM-Aktie betrug an diesem Tag 135,02 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74,064 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.07.2026 15 775,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,00 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 57,76 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte IBM einen Börsenwert von 199,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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