IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Performance im Blick
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14.07.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 14.07.2023 wurden IBM-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 133,40 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,496 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 175,64 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 13.07.2026 auf 290,23 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 175,64 USD, was einer positiven Performance von 117,56 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von IBM belief sich zuletzt auf 271,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
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