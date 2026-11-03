Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 147,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67,613 IBM-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 073,02 USD, da sich der Wert einer IBM-Aktie am 02.11.2026 auf 252,51 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +70,73 Prozent.

Der Marktwert von IBM betrug jüngst 243,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at