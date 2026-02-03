IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|IBM-Performance im Blick
|
03.02.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die IBM-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren IBM-Anteile an diesem Tag 113,82 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 87,855 IBM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 650,56 USD, da sich der Wert einer IBM-Aktie am 02.02.2026 auf 314,73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 176,51 Prozent angezogen.
IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 286,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
