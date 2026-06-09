Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in IBM-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

IBM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 272,08 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die IBM-Aktie investiert hat, hat nun 36,754 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.06.2026 auf 280,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 321,23 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,21 Prozent gesteigert.

IBM war somit zuletzt am Markt 268,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at