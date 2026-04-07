Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in IBM-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden IBM-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der IBM-Anteile betrug an diesem Tag 141,66 USD. Bei einem IBM-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,592 IBM-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IBM-Aktie auf 246,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 417,88 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 17 417,88 USD, was einer positiven Performance von 74,18 Prozent entspricht.

IBM war somit zuletzt am Markt 233,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at