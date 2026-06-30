IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Investmentbeispiel
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30.06.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem IBM-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die IBM-Anteile bei 145,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,950 IBM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 168,17 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 29.06.2026 auf 278,00 USD belief. Damit wäre die Investition 91,68 Prozent mehr wert.
IBM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 255,23 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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