IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Frühe Anlage
|
20.01.2026 16:04:27
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.01.2025 wurde das IBM-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 224,79 USD. Bei einem IBM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,445 IBM-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 305,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 135,98 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 35,98 Prozent vermehrt.
IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 286,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
