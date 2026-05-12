IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Rentable IBM-Anlage?
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12.05.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 12.05.2025 wurden IBM-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IBM-Papier an diesem Tag bei 253,69 USD. Bei einem IBM-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,942 IBM-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen IBM-Aktien wären am 11.05.2026 881,19 USD wert, da der Schlussstand 223,55 USD betrug. Mit einer Performance von -11,88 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von IBM belief sich zuletzt auf 215,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
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