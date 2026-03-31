IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Lohnende IBM-Investition?
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31.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die IBM-Anteile bei 127,34 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,853 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IBM-Aktie auf 237,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 863,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 86,32 Prozent.
Der Börsenwert von IBM belief sich zuletzt auf 222,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
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