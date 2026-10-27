Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen IBM-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem IBM-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 313,09 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,194 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 809,48 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 26.10.2026 auf 253,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,05 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von IBM belief sich zuletzt auf 239,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at