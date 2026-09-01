IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Rentable IBM-Anlage?
|
01.09.2026 16:03:37
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IBM von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades IBM-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des IBM-Papiers betrug an diesem Tag 243,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die IBM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,069 IBM-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 9 604,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233,87 USD belief. Damit wäre die Investition um 3,95 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte IBM einen Börsenwert von 221,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
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