Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel wäre eine Anlage in IBM von vor einem Jahr heute wert

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IBM-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IBM-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 261,28 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hat, hat nun 3,827 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IBM-Papiers auf 262,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 004,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,42 Prozent.

IBM wurde am Markt mit 244,70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at