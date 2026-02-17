IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IBM-Investment 17.02.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel wäre eine Anlage in IBM von vor einem Jahr heute wert

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel wäre eine Anlage in IBM von vor einem Jahr heute wert

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IBM-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IBM-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 261,28 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hat, hat nun 3,827 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IBM-Papiers auf 262,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 004,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,42 Prozent.

IBM wurde am Markt mit 244,70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

mehr Nachrichten