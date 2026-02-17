IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|IBM-Investment
|
17.02.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel wäre eine Anlage in IBM von vor einem Jahr heute wert
Heute vor 1 Jahr wurden Trades IBM-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 261,28 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hat, hat nun 3,827 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IBM-Papiers auf 262,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 004,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,42 Prozent.
IBM wurde am Markt mit 244,70 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
