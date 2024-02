Dow Jones 30 Industrial-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Intel-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Intel-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Intel-Aktie letztlich bei 25,14 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 397,772 Intel-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2024 auf 42,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 100,24 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 71,00 Prozent gesteigert.

Intel war somit zuletzt am Markt 182,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at