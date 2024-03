Dow Jones 30 Industrial-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Intel-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Intel-Papier letztlich bei 29,36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,406 Intel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.03.2024 144,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +44,99 Prozent.

Intel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 180,37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at