Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Johnson Johnson Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson am 23.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD auszuschütten. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,68 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Johnson Johnson beläuft sich auf 12,38 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 4,72 Prozent gestiegen.

Entwicklung der Johnson Johnson-Dividendenrendite

Letztlich notierte der Johnson Johnson-Titel am Tag der Hauptversammlung via New York bei 230,65 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Johnson Johnson-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2,48 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 3,39 Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Johnson Johnson-Kurs via New York 40,54 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 48,97 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Johnson Johnson

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 5,28 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 2,29 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Johnson Johnson

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Johnson Johnson beläuft sich aktuell auf 546,266 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Johnson Johnson besitzt aktuell ein KGV von 18,82. 2025 setzte Johnson Johnson 94,178 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 11,03 USD.

Redaktion finanzen.at