Johnson & Johnson Aktie

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WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Langfristige Investition 16.09.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Johnson Johnson-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.09.2016 wurde das Johnson Johnson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 118,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 84,567 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 596,19 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 15.09.2026 auf 267,20 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 125,96 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich jüngst auf 640,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

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