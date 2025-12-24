Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Performance unter der Lupe
|
24.12.2025 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 177,48 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 5,634 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 159,45 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 23.12.2025 auf 205,78 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 15,95 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 499,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Johnson & Johnsonmehr Nachrichten
|
23.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.12.25