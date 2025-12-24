Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Johnson Johnson gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 177,48 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 5,634 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 159,45 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 23.12.2025 auf 205,78 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 15,95 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 499,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at