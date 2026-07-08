Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Lohnende Johnson Johnson-Investition?
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08.07.2026 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Johnson Johnson-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 159,25 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,279 Johnson Johnson-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Johnson-Aktie auf 267,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 678,12 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,81 Prozent angewachsen.
Johnson Johnson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 623,50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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