Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Johnson Johnson-Investment gewesen.

Am 05.08.2023 wurde das Johnson Johnson-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Johnson Johnson-Papier letztlich bei 169,04 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 59,158 Johnson Johnson-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 15 081,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 254,93 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 50,81 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson bezifferte sich zuletzt auf 613,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at