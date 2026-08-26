Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Johnson Johnson eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Johnson Johnson-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 176,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,660 Johnson Johnson-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 15 476,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 273,14 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 54,76 Prozent.

Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 657,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at