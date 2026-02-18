Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Johnson & Johnson Aktie
Am 18.02.2023 wurde die Johnson Johnson-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Johnson Johnson-Anteile bei 160,39 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 62,348 Johnson Johnson-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.02.2026 15 171,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 243,33 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,71 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 586,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
