Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Johnson Johnson-Investition im Blick
|
17.06.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Johnson Johnson-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Johnson Johnson-Anteile an diesem Tag 165,22 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investierten, hätten nun 6,053 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.06.2026 gerechnet (235,18 USD), wäre das Investment nun 1 423,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,34 Prozent angezogen.
Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 566,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
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