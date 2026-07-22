Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Johnson-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Johnson Johnson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Johnson Johnson-Anteile betrug an diesem Tag 125,03 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investierten, hätten nun 0,800 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 250,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +100,44 Prozent.

Johnson Johnson war somit zuletzt am Markt 599,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at