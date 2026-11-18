Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Lohnendes Johnson Johnson-Investment?
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18.11.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen
Am 18.11.2025 wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Johnson Johnson-Papier an diesem Tag bei 200,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 50,000 Johnson Johnson-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 278,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 935,00 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 935,00 USD entspricht einer Performance von +39,35 Prozent.
Zuletzt verbuchte Johnson Johnson einen Börsenwert von 680,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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